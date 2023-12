La Gevi all'inaugurazione del playground al Parco Verde di Caivano

La Gevi ha partecipato questa mattina all'inaugurazione della nuova area sportiva al centro del Parco Verde di Caivano, primo atto del progetto "Illumina" di Sport e Salute. Un'area giochi di oltre 1300 metri quadri con un campo da basket 3vs3, un campo da calcetto ed uno skate park. Presenti l'Amministratore Delegato del Napoli Basket Alessandro Dalla Salda, il Team Manager Iacopo Ielasi, capitan Giovanni De Nicolao e Dut Mabor.

A fare il primo tiro a canestro sono stati il Ministro per lo Sport e per i giovani, Andrea Abodi, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano, il Commissario straordinario di Governo per Caivano, Fabio Ciciliano, il Commissario prefettizio Filippo Dispenza e l’amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A, Diego Nepi Molineris.

La cerimonia, a cui hanno presenziato anche i ragazzi delle scuole di Caivano e l'Asd Napoli Skateboarding, si è conclusa con la benedizione di Don Maurizio Patriciello che ha ricordato Antonio Giglio e Fortuna Loffredo i due bambini uccisi nel palazzo di fronte alla nuova area sportiva.