DelFes è crisi, al DelMauro non sa più vincere

Le vacanze di Natale si avvicinano e la DelFes apre le feste con un bel regalo a Casa Brianza Basket. Gli irpini perdono 62-61 in casa incassando la quarta sconfitta consecutiva. La cura Crotti non da i frutti sperati, anzi, se è possibile ha anche peggiorato la squadra. Ad avere un rendimento inferiore alle attese sono tutti i giocatori dell’organico avellinese, in particolare Nikolic e Bortolin.

Giocatori che sembrano dovessero permettere alla DelFes di fare il salto di qualità, invece stanno diventando un vero problema. Contro Brianza i biancoverdi hanno avuto anche una buona prima parte di gara, infatti il primo quarto ha visto gli irpini chiudere 22-16. Il secondo quarto, però, la musica cambia. Brianza difende ed attacca meglio. Avellino entra nei suoi soli momenti di caduta e libera e consente il ritorno avversario. Si va al riposo sul 37-35 per gli irpini.

L’equilibrio perdura anche nel terzo quarto e negli ultimi dieci minuti. Ad due minuti dalla fine gli irpini si portano sul 61-58 e palla in mano agli irpini.

Giunta sbaglia i liberi, Avellino perde la lotta a rimbalzo decisiva ed alla fine a spuntarla è con merito Brianza. Che prima frena una iniziativa di Bortolin, poi difende l’ultimo possesso facilitata da un inguardabile attacco di Avellino. Per la DelFes è crisi nera.