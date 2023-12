Gevi Napoli sul mercato: trattativa avviata con Markel Brown

L'infortunio di Justin Jaworski, che lo terrà fuori per almeno un paio di mesi, ha costretto il club azzurro a rituffarsi sul mercato. Obbligatoria una operazione veloce per provare a mettere in campo già sabato a Trento una squadra con il nuovo innesto, o al massimo per il 30 dicembre contro Tortona al Palabarbuto.

Il giocatore che il club sta trattando è Markel Brown, quasi 17 di media l'anno scorso a Varese, ma cifre molto meno importanti in questa stagione a Girona, in Spagna, dove non si è trovato al meglio. Sarebbe ben felice dunque di rescindere e tornare in Italia. Napoli si è fiondata su di lui e pare che ci siano chances di concretizzare il tutto.