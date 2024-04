Lotta contro i disturbi alimentari: la Fondazione Ananke promuove sportelli d’ascolto gratuiti, mostre ed eventi

Lo studio sui disturbi comportamentali alimentari (Dca) ha portato negli ultimi anni ad evidenziare la patologia dell’anoressia in un range di età molto giovanile (tra gli 11 e i 13 anni). Bisogna analizzare le cause che portano, soprattutto nei soggetti femminili in età adolescenziale, allo sviluppo di questa grave patologia, che se non presa in tempo, e curata da professionisti della materia, può compromettere la vita del paziente.

La Fondazione Ananke Villamiralago, con sedi presenti in tutta Italia, opera da anni con personale qualificato per informare, analizzare, curare questi disturbi. Sportelli d’ascolto gratuiti, mostre ed eventi a cui partecipano sia i pazienti che i genitori e il personale professionale.

È essenziale far attenzione massima all’uso dei Social Media, che non aiutano il paziente, ma concorrono all’istaurazione precoce di questa problematica.

Le giovanissime fin dalla terza media, se non prima, vengono a contatto con un mondo basato sull’estetica, sentendosi insoddisfatte del proprio corpo. Inoltre, il primo ciclo mestruale, rispetto ad alcuni anni fa, arriva precocemente e le ragazzine avvertono il cambiamento del proprio corpo, ma non sono ancora pronte emotivamente e psicologicamente ad affrontarlo. Questo è uno dei problemi che puo contribuire ad un inizio di disturbi comportamentali alimentari, e quindi all’istaurarsi di problematiche legate all’alimentazione.

Compito dei genitori è quello di seguire attentamente i processi adolescenziali dei propri figli, e dove ci si accorge di un problema, rivolgersi strettamente alle strutture professionali e ai medici competenti.