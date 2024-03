Armi, acquisti congiunti e più fondi: la bozza del piano Ue per la Difesa. Eurobond non sono previsti

Acquisti congiunti di armi e più fondi per accelerare la produzione in Europa. Sono i punti cardine della nuova strategia Ue per l'industria della difesa che la Commissione europea si appresta a svelare il 5 marzo. Stando all'ultima bozza visionata dall'Ansa, Bruxelles intende proporre un programma di acquisto congiunto delle armi garantendo ai Paesi esenzioni Iva.

Previsti anche un Piano di investimenti per la difesa (Edip) - che, a quanto si apprende, dovrebbe valere almeno 1,5 miliardi di euro fino al 2027 - e un ruolo centrale per la Bei.

Scholz: «Investire di più nella Difesa affinché nessuno pensi di attaccarci»

Proprio oggi Olaf Scholz è tornato a chiedere ai partner europei di investire di più nella difesa. Parlando di Ucraina nel suo intervento al congresso del Pse a Roma, il cancelliere tedesco ha detto: «Bisogna investire di più in sicurezza e difesa, affinché nessuno pensi di attaccarci, e costruire una vera industria della difesa».