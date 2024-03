Fedez, la nuova casa dopo la rottura con Chiara Ferragni: «Un nido per vivermi i veri e unici amori della mia vita»

Stando alle parole riferite da Fedez al settimanale Oggi, il rapper avrebbe trovato una nuova sistemazione dopo la rottura con Chiara Ferragni. Ieri, il 21 marzo, abbiamo visto l'artista calcare il red carpet della premiere di LOL 4 - Chi ride è fuori subito dopo lo spassoso siparieto del cambio look tra le poltrone della business class del treno, e nello stesso pomeriggio si è diffisa l'indiscrezione secondo cui lui e Chiara si siano diffidati a vicenda.

Non si sa ancora quale sia la verità e quali saranno gli sviluppi della vicenda ma nelle ultime ore è venuto fuori che il rapper abbia trovato casa e a dichiararlo è stato lui stesso al settimanale Oggi.

«Sono davvero felice e soddisfatto di questo mio nuovo nido in cui accogliere e vivermi i veri e unici amori della mia vita: Leo e Vittoria.

Sono loro il carburante del mio benessere e il mio senso di vita. Ameranno, sono certo, la loro nuova dimora.»

La nuova abitazione di 400 metri quadri si trova in Piazza Castello, non troppo lontano dall'ultima casa dove abitava con Ferragni e questo gli consentirà di vedere i figli più facilmente. Non resta altro che attendere che Fedez mostri al pubblico la sua nuova dimora.