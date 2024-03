Fedez fa arrabbiare papà Franco: «Cos'è successo mentre mi portava la biancheria pulita»

Fedez è in un momento particolare della sua vita. In qualche modo, lo scandalo legato a Chiara Ferragni e ai pandori ha colpito anche lui che, comunque, si è sempre dissociato. Poi, la crisi tra lui e la moglie confermata da una vera e propria separazione del rapper dall'influencer e, infine, le voci che si fanno sempre più insistenti, secondo cui Fedez avrebbe diffidato Chiara dal pubblicare foto di Leone e Vittoria sui social.

Fortunatamente, in questo periodo così ricco di emozioni, con il rapper ci sono sempre gli amici e anche la famiglia. Papà Franco Lucia, infatti, non lo lascia mai solo e cerca di non fargli mancare nulla.

Franco, che aveva conquistato tutti i fan dei Ferragnez con le sue ricette durante la pandemia, è il protagonista indiscusso delle ultime storie Instagram di Fedez.

La storia Instagram di Fedez

Fedez ha pubblicato due nuove storie sul proprio profilo Instagram in cui inquadra papà Franco Lucia che incontra uno dei suoi idoli: il rapper Tony Effe. Quindi, il papà di Leone e Vittoria immortala Franco e il cantante abbracciati e sorridenti e scrive: «Mio padre che mentre mi porta la biancheria pulita, becca il suo bro Tony Effe».

Poi, nel video successivo, Fedez chiede al papà di mettersi in posa ma, inizialmente, Franco non aveva realizzato fosse una storia social e quando lo scopre si arrabbia e si allontana dicendo: «Dai Fede così no, però». Quindi, il rapper scoppia a ridere e aggiunge: «Come swagga (che stile cool, ndr) il nonno».

La nuova vita di Fedez

Fedez ha più volte dichiarato che in questo momento non vuole rilasciare alcuna dichiarazioni in merito alla sua separazione da Chiara Ferragni e questo perché desidera tutelare i suoi bambini. Il rapper potrebbe raccontare tutta la sua verità durante l'intervista a Belve in programma per il prossimo 2 aprile, anche se, voci vicine a lui hanno fatto sapere che l'imprenditrice avrebbe intimato al cantante di non parlare pubblicamente del loro matrimonio.