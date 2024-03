Ferragni-Fedez, dalla foto (poi rimossa) al compleanno di Vittoria al video fuori dalla festa di Leone: le mosse dell'ex coppia

È ancora guerra fredda tra Chiara Ferragni e Fedez. Entrambi presenti al compleanno della figlia Vittoria, i due sembrano continuare a non rivolgersi la parola, apparendo sempre separatamente sui social e mostrando solamente le foto di spalle dei bambini. Una battaglia, la loro, che non si è fermata nemmeno in occasione delle feste dei figli, e che non accenna a farlo nemmeno nel futuro prossimo.

Fedez, la lista dei desideri (scritta prima dell'operazione): «Un altro figlio, vincere Sanremo e...». Gli obiettivi per il 2027

La festa di Vittoria (e il caso della foto rimossa)

Così come per il compleanno di Leone, anche per la festa di Vittoria i Ferragnez si sono riuniti.

Entrambi presenti in occasione dei tre anni della secondogenita, Fedez e Chiara Ferragni sono apparsi però distanti. Attraverso due post su Instagram, l'ormai ex coppia ha condiviso le foto della giornata sui social, continuando ad alimentare gossip e una valanga di commenti per la recente scelta di immortalare i bambini solamente di spalle. Un fatto, questo, che avrebbe portato lo stesso Fedez a cancellare un post appena pubblicato. A causa di una svista, il cantante avrebbe infatti condiviso una foto in cui si intravedeva la faccia di Leone, per poi rimuoverla subito dopo.

Fedez aveva pubblicato un post in cui c’era una foto dove si vedeva leggermente la faccia di Leo, l’ha prontamente tolto, mettendo un nuovo post senza quella foto. La storia delle denunce e delle facce dei bambini penso sia vero a questo punto. Che tristezza. #fedez #ferragni pic.twitter.com/DuGKLukpmx — . (@accountacaso123) March 23, 2024

Una leggerezza che non è sfuggita ai fan più attenti, che hanno subito diffuso la vicenda su Twitter alimentando una nuova dicussione.

Il compleanno di Leone

Un altro dibattito era scaturito la scorsa settimana, quando in occasione del compleanno di Leone Chiara Ferragni e Fedez erano stati visti uscire insieme dalla location della festa. A far discutere i fan era stato l'atteggiamento dell'influencer, che aveva portato via i figli senza prima far salutare loro il padre.

La #ferragni #chiaraferragni che vuole passare da santa abbandonata che non fa salutare i figli a #fedez e se ne va per fare le foto. Sempre detto che quella falsa era lei#ferragnez pic.twitter.com/oZxpaEc13I — Caligola (@CaligolaStige) March 23, 2024

In compagnia dei genitori e dei suoceri, i Ferragnez avevano dovuto schivare i paparazzi fuori dall'edificio, con la Ferragni corsa via con i figli e Fedez che invece aveva scambiato alcune frasi con i fotografi presenti. «Questa qua è bella, questa qua è importante», aveva detto con tono ironico il cantante riferendosi alla scena appena immortalata dai presenti.