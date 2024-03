Chiara Ferragni e Fedez insieme al compleanno di Vittoria, il tema della festa stupisce tutti

Chiara Ferragni e Fedez di nuovo insieme: l'ormai ex coppia ha risolto i problemi matrimoniali? Nient'affatto, l'occasione per rivederli nello stesso luogo è il terzo compleanno della loro secondogenita Vittoria, che sta festeggiando con un super party a tema Pocoyo.

Sebbene alcuni fan avevano ipotizzato che Fedez non riuscisse a presenziare alla festa a causa della sua partenza questa mattina per il circuito automobilistico del Mugello, lo stesso rapper ha tranquillizato tutti postando il suo rientro immediato a Milano, in direzione proprio della festa della piccola di casa.

Ferragni e Fedez insieme alla festa di Vittoria: cosa è successo

Intanto Chiara Ferragni ha già iniziato a postare foto e video della festa, compreso uno scatto molto simile a quello pubblicato pochi giorni fa al compleanno di Leone: sotto le decorazioni, ecco che l'influencer abbraccia inginocchiata i suoi bambini (anche questa volta ripresi di spalle).

Ma a lasciare tutti di stucco è stata proprio Vittoria che ha stupito tutti con la scelta del tema della festa: chi conosce la piccola Ferragni-Lucia sa bene quanto sia affezionata al personaggio di Elsa, la principessa del cartone animato Frozen, e chi ha seguito la dinamica che ha coinvolto papà Fedez, Vittoria e Lino Banfi sa che era stata valutata (anche se ironicamente) una festa a tema Lino Banfi e invece...

sorpresa, una festa tutta a tema Pocoyo.