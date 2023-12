Basket, a Marigliano un evento per donare un playground alla città

Marigliano - Prima la partita Old Stars che vedrà sul parquet del PalaNapolitano i giocatori ed i coach che hanno fatto parte della squadra e poi uno spettacolo di schiacciate e freestyle dei Dunk Italia.

L'appuntamento è per le 16 di venerdì e costituirà l'occasione per celebrare i 20 anni della Promobasket Marigliano, l'associazione sportiva che milita nel girone G della serie B interregionale. Una festa per festeggiare una tradizione cestistica ben radicata sul territorio ma anche per lasciare un segno tangibile alla città: parte del ricavato raccolto in occasione dell'evento sarà impiegato per donare un playground a Marigliano, in un'area che sarà indicata dal Comune.

"Più che una ricorrenza - afferma il sindaco di Marigliano, Peppe Jossa - un traguardo raggiunto con sacrificio, perseveranza e tanta passione.

Realtà come la Promobasket di Marigliano costituiscono un vero valore aggiunto per la comunità perchè alimentano passioni e stili di vita sani oltre a favorire occasioni di aggregazione che contribuiscono a far attecchire, soprattutto nei giovani, valori come il gioco di squadra, preziosi per contrastare ogni forma di individualismoe di discriminazione e per migliorare le relazioni tra le persone".