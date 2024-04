«Concerto di Primavera all'Università» al Galoppatoio della reggia di Portici suona la Nuova Orchestra Scarlatti

Sabato 13 aprile ore 19, con ingresso libero al Galoppatoio della Reggia di Portici (Via Università 100), il Concerto di Primavera all’Università, secondo appuntamento dei Concerti per Federico della Nuova Orchestra Scarlatti, rassegna ideata in partnership con la Federico II di Napoli nell’ambito di F2 Cultura, per aprire gli spazi accademici alla grande musica, con eventi che quest’anno si intrecciano con le celebrazioni degli 800 anni dell’Ateneo.

Il Concerto di Primavera rinnova la sua formula di successo con alcuni fra i più amati evergreen classici di ieri e di oggi, dall’Adagio per tromba di Telemann, reso celebre dalla versione canora di De André, alla Sinfonia n. 40 di Mozart, capolavoro di contrasti tra luci di classica perfezione e ombre di malinconia; da un brillante omaggio a Gershwin, a un concentrato di emozioni da West Side Story di Bernstein, e altro ancora.

Accanto alla Nuova Orchestra Scarlatti il clarinetto solista di Gaetano Russo e la tromba di Davide Battista, giovanissimo talento cresciuto nelle file dell’Orchestra Scarlatti Junior. Dirige Alfonso Todisco, giovane e poliedrico talento campano in ascesa.