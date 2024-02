Truffa agli anziani a Marigliano, arrestato 24enne

Il copione si ripete ma questa volta il finale è differente: la voce di uomo racconta ad un 73enne che il figlio è stato arrestato. Per liberarlo è necessario denaro, in contanti e subito. Un incaricato sarebbe passato a ritirare la somma, direttamente a domicilio.



Il 73enne conosce bene i trucchetti dei truffatori, il suo vicino di casa è un carabiniere ed è anche suo nipote. Bussa alla sua porta e gli racconta tutto. Il militare è libero dal servizio ma sa cosa fare: compone il 112 e allerta i carabinieri di Marigliano.



L’appuntamento con il “benefattore” è già fissato e non si deve fare altro che attendere.

Alla porta del 73enne si presenta un giovane, poco più che ventenne, l'anziano apre, sta al gioco, finge di ri-ascoltare preoccupato la storia del figlio in manette: prende tempo.

Il militare è silenzioso e intanto i colleghi della stazione di Marigliano sono già in posizione.

Salvatore Papa si accorge si essere nei guai solo quando è troppo tardi.





Per il 24ennne del quartiere San Ferdinando di Napoli scattano le manette ancor prima di mettere le mani sulle banconote.

Dovrà rispondere di truffa aggravata ed è ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.