Morte Vellega, fu omicidio: arrestati la ex moglie e il nuovo compagno

Ucciso dall'ex moglie e dal suo nuovo compagno. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna hanno fatto luce sull'omicidio di Domenicantonio Vallega, ucciso e dato alle fiamme nella sua auto tra i comuni di Acerra e Marigliano il 3 marzo del 2022. Poco meno di un anno dopo, su richiesta della Procura di Nola, i militari hanno stretto le manette intorno ai polsi di M. M. e F. M., rispettivamente di 39 e 51 anni.

La sera del 3 marzo 2022, i due amanti avrebbero gravemente ferito Vellega all'interno della loro abitazione, adoperandosi successivamente per sopprimerne il corpo, prima riponendolo all'interno del veicolo lui in uso e poi appiccando un incendio all'autovettura, quando la vittima ancora in fin di vita.