Arriva Tortona, la Gevi Napoli punta su Markel Brown

Per stoppare la crisi piombata addosso dopo il super avvio di stagione, ci vuole una scossa. E la Gevi spera possa arrivare da Markel Brown che, appena sbarcato a Napoli, potrebbe trovarsi ad indossare i panni dell’uomo della provvidenza.

L’ex varesino, tra i protagonisti della grande stagione dei lombardi di 12 mesi fa e ingaggiato dopo l’infortunio di Jaworski, è pronto a esordire domani alle 18,30 alla Fruit Village Arena di Fuorigrotta contro Tortona. Ancora un tutto esaurito, segno che il pubblico non si è lasciato condizionare dagli stop recenti. E la squadra di coach Igor Milicic avrà bisogno di tutto il sostegno dei 4mila tifosi per tornare a vincere, rilanciarsi in classifica e provare ad acciuffare le Final Eight di Coppa Italia. Sarà il match degli esordi perché sulla panchina del club piemontese siederà per la prima volta Walter De Raffaele, ex pluriscudettato a Venezia, che ha sostituto il campano Marco Ramondino. Il Derthona è uno dei club top del campionato, ha un budget molto importante e anche quest’anno è partito per stare stabilmente nelle zone alte della classifica. Ma ora è a 10 punti con 5 vittorie e 8 sconfitte, è piombata in un buco nero e la società è corsa ai riparti cambiando coach e inserendo Colbey Ross, l’Mvp dello scorso campionato. Gara delicatissima per entrambe.

Milicic: "Dopo il nostro grande avvio di stagione, stiamo ora attraversando un momento di difficoltà, così come può dirsi anche per i nostri avversari.

Per noi domani sarà l'ennesima gara più importante della stagione dove vorremmo rendere i nostri tifosi, la nostra società ed i nostri sponsor, orgogliosi del nostro spirito gladiatorio. Questo sarà il nostro obiettivo. Possiamo sbagliare anche molti tiri, ma dobbiamo combattere per tutti i quaranta minuti dal primo all'ultimo istante, e per ogni centimetro del campo. Questa è l'unica cosa che mi aspetto dalla partita di domani, ed al termine vedremo come andrà a finire. Siamo felici di avere ancora una volta il totale supporto da parte dei nostri tifosi, ed il palazzetto pieno della loro passione."