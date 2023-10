Gevi Napoli prima in classifica, Owens: «Questa tifoseria è straordinaria»

Vittoria e show contro l'EA7 Armani Milano hanno improvvisamente messo sotto i riflettori la Gevi Napoli. Una prestazione impeccabile degli azzurri che sono in testa alla classifica, sia pur dopo sole due giornate.

Pedro Llompart, responsabile Area Tecnica, il giorno dopo commenta così: «È stata una giornata indimenticabile. È stato bellissimo vedere come i nostri tifosi hanno accompagnato la squadra. Per noi è un bellissimo inizio che aiuta tanto il nuovo progetto. Ma ora dobbiamo essere calmi, lavorare step by step, e pensare alla prossima partita contro la Germani Brescia dove dovremo avere la stessa mentalità dimostrata oggi. Insomma testa fredda e continuiamo a lavorare».

E Tariq Owens, l'uomo spettacolo con una serie di shicciate volanti aggiunge: «È stata una grande prestazione in un'atmosfera straordinaria.

I nostri tifosi sono meravigliosi. Stiamo lavorando duramente per ottenere questo. Sono davvero orgoglioso di tutti i miei compagni di squadra. È stato un grande sforzo collettivo, ed abbiamo ottenuto una grande vittoria».