Ennis super esordio, ma la Gevi è sconfitta (94-89)

Si gioca la partita fino all'ultimo minuto, la Gevi nel Memorial Pentassuglia, contro i padroni di casa lotta e resta bene in partita pur inseguendo quasi costantemente ma alla fine cede per 5 lunghezze (94-89). Partita contro una squadra attrezzata come quella brindisina e che per di più giocava in casa, ma prestazione onorevolissima della squadra di Milicic. Già in evidenza Tyler Ennis, sbarcato un giorno fa dagli Usa e subito protagonista con giocate di grande classe. Per lui 12 punti con pochissimi errori in circa 20' giocati. Molto vbene anche Zubcic e Owens. Il tabellino: Pullen 7, Zubcic 16, Ennis 12, Jaworski 12, De Nicolao 5, Owens 18, Sokolowski 8, Lever 7, Bamba, Mabor 2, Saccoccia ne, Ebeling 2. La Gevi Napoli Basket tornerà in campo domani alle 18 per affrontare gli ungheresi del Falco Szombathely nella seconda partita del "Memorial Pentassuglia".