Morto Brandon Hunter, stella del basket Usa: giocò con la Carpisa Napoli

Il basket è in lutto per la morte a soli 42 anni di Brandon Hunter, che nel 2006 giocò il finale della stagione con la Carpisa Napoli. Un giocatore di grande fisicità, con mani enormi, super schiacciatore. «Siamo addolorati per la perdita della leggenda del basket dell'Ohio Brandon Hunter. I nostri pensieri sono rivolti alla famiglia di Brandon in questo momento», comunica via Twitter la Ohio University per cui Hunter ha giocato dal 1999 al 2003 prima della chiamata alla fine del secondo giro del Draft Nba.

Leader di rimbalzi nella Ncaa nel 2003, nelle prime due stagioni da professionista giocò tra Boston Celtics e Orlando Magic, prima del trasferimento in Europa.

Nel suo passato tante esperienze nel vecchio continente e anche in Italia, dove tra 2006 e il 2009 ha vestito le maglie di Napoli, Livorno, Biella e Montegranaro, registrando un totale di 103 gare disputate in Serie A. Con la Carpisa Napoli giocò 8 partite di regular season da 6 minuti ciascuna viaggiando a 2 punti, 1,5 rimbalzi e 1 palla recuperata di media a partita. Brandon giocò anche i playoff nella squadra partenopea siglando 7,2 punti, 7 rimbalzi, 1,6 schiacciate, 1 palla recuperata e 1 stoppata a partita in 19 minuti di media.