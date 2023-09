Gevi Napoli-Cso Voluntari 87-81, Pullen dà spettacolo al torneo di Sansepolcro

È bastata una sola partita di rodaggio a Jacob Pullen, per mettere la firma sulla vittoria del torneo di Sansepolcro. Un successo all'overtime che ha consentito alla squadra di Milicic di portare a casa la prima coppa della nuova gestione.

Napoli ha infatti superato al termine di una partita infinita ed equilibratissima, i romeni del CSO Voluntari con il punteggio di 87-81 e con il contributo stavolta importante del play Usa che all'esordio aveva stentato. Buona la prima parte della gara per la Generazione Vincente Napoli.

La formazione partenopea è stata costantemente in vantaggio, andando all'intervallo lungo avanti di 6 lunghezze, grazie anche alla solita buona prova di Jaworski, anche in questa occasione miglior realizzatore e giocatore che si è presentato davvero alla grande in queste prime uscite napoletane.

Nel terzo quarto il Cso Voluntari, approfittando di un leggero calo degli azzurri, ha coronato la sua rimonta chiudendo la frazione di gioco in perfetta parità: 56-56. Nell'ultimo quarto regnava l'assoluto equilibrio. I rumeni nel finale allungavano di 5 lunghezze, ma una bomba di Pullen a 11”dalla fine regalava alla Gevi Napoli i supplementari.

Nell'over time vinto 12-6 la Gevi Napoli riprendeva in mano le redini della gara, ed un'altra bomba di Pullen chiudeva definitivamente la partita consentendo agli azzurri di portare a casa il trofeo Link Campus Cup 2023.