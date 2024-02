Nocerina in anticipo con la Cos: Nappi squalificato per un turno

La gara tra Nocerina e Costa Orientale Sarda Sarrabus Ogliastra si giocherà in anticipo sabato 24 febbraio alle 14. La dirigenza rossonera ha accolto la richiesta del club isolano per la variazione di data e orario dell'incontro, valido per la ventiquattresima giornata nel girone G di Serie D.

La Nocerina dovrà rinunciare all'apporto in panchina del tecnico Nappi, che ha raggiunto il cumulo di cinque ammonizioni stagionali ed è stato dunque appiedato per un turno dal Giudice Sportivo. Senza conseguenze invece i cartellini gialli subiti domenica scorsa dai vari Tuninetti, Pinna, Vecchione e Cardella.

Lo staff medico rossonero dovrà valutare ulteriormente le condizioni di Venturini e Picchi, ancora fermi per problemi fisici. Lomasto prosegue invece il lavoro per raggiungere una buona condizione atletica per poter offrire a mister Nappi un'ulteriore alternativa nel reparto difensivo per il prosieguo del campionato.