Budoni-Nocerina 0-1: Cardella match-winner

La Nocerina infila la sesta vittoria consecutiva, proseguendo nel percorso netto avviato nel girone di ritorno. Vittoria di misura in trasferta contro un Budoni motivato a capitalizzare il fattore campo nella lunga rincorsa per evitare la retrocessione.

E le prime occasioni confezionate dai sardi con Imoh e Quintero confermano le attese della vigilia relative a una gara tutt'altro che semplice nonostante l'ampio divario in classifica; reattivo in entrambe le circostanze Fantoni, tra i migliori della formazione rossonera.

Liurni al 18' manca il colpo decisivo sotto porta, ma alla mezz'ora ci pensa Cardella a sbloccare il risultato ribadendo in rete una corta respinta del portiere sulla prima conclusione dello stesso centravanti ex Ostiamare. Doppia chance ravvicinata per il raddoppio, con Marano felino sulla sventola di Liurni e fortunato nel tap-in mal calibrato di Guida a porta sguarnita. Nel finale il Budoni recrimina per il gol del pari annullato per fuorigioco.

Nella ripresa la Nocerina parte di buona lena ma non trova il gol del raddoppio sui tentativi di Carotenuto e Citarella. Al quarto d'ora circa il Budoni ha la chance per pareggiare per fallo di Pinna su Quintero. Dal dischetto però Basualdo si fa ipnotizzare da Fantoni.

I sardi provano ad alzare il baricentro ma la Nocerina riesce a rintuzzare ogni tentativo, portando a casa il bottino pieno che vale il momentaneo secondo posto, in attesa del recupero della gara tra Cynthialbalonga e Romana.