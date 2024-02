Nocerina-Flaminia 1-0: Liurni firma il pokerissimo

La Nocerina infila il pokerissimo di vittorie consecutive, riuscendo a venire a capo del match con la Flaminia Civita Castellana solo al tramonto della ripresa. Lorenzo Liurni firma altri tre punti pesantissimi per i molossi, che vincono di misura pur recitando praticamente un monologo sul prato del San Francesco

Diverse infatti le occasioni da gol create dalla squadra di Nappi, che conferma di essersi completamente rigenerata dopo la “rivoluzione” tecnica portata a termine dalla società nella sessione invernale del calciomercato. Ha trovato il giusto cinismo la formazione rossonera, trovando la capacità di saper risolvere anche le partite che sembrano più complicate.

Non ha sofferto contro la Flaminia Civita Castellana, ma vista la mole di occasioni create e non sfruttate, la sfida odierna sembrava di quelle davvero stregate.

E invece al 42' della ripresa Liurni, da opportunista, s'è ritrovato sui piedi un tiro rimpallato dalla difesa ospite e senza pensarci su due volte, di prima intenzione ha tirato fuori una sventola di rara potenza e precisione che ha mandato in visibilio i supporters molossi.

Vittoria importante per la Nocerina, che è riuscita a tenere il passo delle prime della classe nel girone G, tutte vittoriose nel turno odierno. Per Liurni il centro numero 7 in campionato, ancora una volta pesante sul piano dei punti portati alla squadra.