Gevi Napoli-Pistoia 80-69 al torneo di Sansepolcro

Esordio con successo (80-69) al torneo di Sansepolcro per la Gevi Napoli contro Pistoia. Una vittoria arrivata al termine di una partita a lungo condotta dagli azzurri a parte un brutto terzo quarto nel quale i toscani hanno recuperato tutto lo svantaggio e sono andati in testa di 3 punti. Poi con Zubcic, Lever e Sokolowski la Gevi è tornata in controllo. Esordio anche per Pullen, tra tanti errori, qualche giocata superficiale e un paio di bei canestri.

Meritato successo nella semifinale della Link Campus Cup 2023 che si sta svolgendo a Sansepolcro.

Domani la Gevi affronterà in finale alle ore 18,30 la vincente dell'altra semifinale del torneo tra la V.L. Pesaro e i romeni del Cso Voluntari.

Buona la prima parte della gara per la Gevi che va all'intervallo lungo in vantaggio di 12 grazie all'ottima prova di Jaworski autore di 4 bombe. Ma nel secondo tempo Pistoia corona una lunga rimonta portandosi addirittura in vantaggio. Immediata nell'ultima frazione la reazione della squadra di Milicic che si riporta in vantaggio e gestisce nel finale la partita.