Mondiali di basket, impresa Germania: elimina gli Usa e vola in finale. Ora il match con la Serbia

In inglese si direbbe "upset", ovvero cambiare un risultato sulla carta scontato. In una giornata incredibile ci pensano la Serbia contro il Canada e soprattutto la Germania contro gli Stati Uniti a cambiare il pronostico, battere le favoritissime e volare in finale ai Mondiali di pallacanestro. Una strepitosa Serbia batte 95-86 il Canada. Pazzesco Bogdanovic da 23 punti e 60 per cento dal campo, il neo virtussino Dobric ne aggiunge 16 mentre Milutinov scrive 16 punti (6/6 dal campo) e 10 rimbalzi. I nordamericani non capiscono nulla praticamente dall'inizio alla fine e si giocheranno il bronzo: non bastano i 23 punti di Barrett e i 16 di Brooks. Senza Micic, Kalinic, Teodosic, e soprattutto senza Nikola Jokic, campione NBA ed MVP delle ultime Finals. Ci pensano Bogdan Bogdanovic e una squadra vera, capace di eseguire in modo chirurgico sulle due metà campo, a riportare questa nazionale ad una finale che manca dal quadriennio 2014-2016-2017, quando la Serbia inanellò tre argenti fra Mondiale in Spagna, Olimpiadi di Rio (sempre contro gli USA) e Eurobasket (contro la Slovenia). Ora tutta una nazione sogna.

Avversario sarà una incredibile Germania. Tiene per i primi 20 minuti e non fa scappare gli Stati Uni che, chiudono avanti 60-59 al riposo lungo, ma non riescono a staccarsi di dosso gli avversari. Che nel terzo periodo fanno un parziale da 24-35 e arrivano negli ultimi tre miuti ancora avanti di 12 punti. Poi improvvisamente gli Usa si svegliano, ma arrivano fino al meno due in un finale pasticciato e più nervoso che tecnico. I tedeschi vincono 113-111, tirando con oltre il 50 per cento dal campo e mandando sei giocatori in doppia cifra di punti, tre di questi oltre i 20: un sontuoso Obst con 24, Franz Wagner con 22 e Theis con 21.

I 30 assist di squadra sigillano una prova che resterà nella storia per una nazuionale in grande crescita dopo il bronzo europeo lo scorso anno.

Italia per il settimo posto

Usa e Canada giocheranno dunque per il bronzo, ma è chiaro che la delusione resta molta, soprattutto per la nazionale a "stelle e strisce" già uscita ai quarti la scorsa edizione dei Mondiali in Cina nel 2019. Per gli Stati Uniti è un'altra delusione, seppur sia "solo" la 12esima sconfitta in 119 partite complessive da quando in nazionale vanno i professionisti NBA. Dopo il ko con la Lituania, la squadra di Steve Kerr ha asfaltato l'Italia ma poi si è scontrata contro una Germania "in missione" e si è dovuta arrendere, sempre ad inseguire nel secondo tempo. Per il Canada nonostante la sconfitta, è comunque un risultato storico: mai infatti i nord americani avevano raggiunto una semifinale mondiale.

Detto delle finali che assegneranno le medaglie, domani ci sono le "finaline". Lituani contro la sorprendnte Lettonia vale per il quinto posto, Italia contro Slovenia per il settimo. Gli azzurri vogliono chiudere con un successo comunque prestigioso contro Luka Doncic e compagni e per celebrare l'ultima partita in assoluto di Gigi Datome, olrtre 200 partite in Nazionale maggiore e che purtroppo chuderà senza medaglie azzurre. Palla a due alle ore 10.45, che sia una "last dance" che regali l'ultima soddisfazione.