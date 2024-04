Marco Luis, morto il bodybuilder che si ispirava a Stallone: è giallo sul decesso

Marco Cesar Aguiar Luis, noto come “il più pompato di sempre” nel mondo del bodybuilding oppure “il mostro”, è morto a 46 anni mentre si trovava a Colonia, in Germania, per cause ancora da accertare. La notizia della sua scomparsa è stata data dalla moglie, che ha descritto Marco come una persona umile e appassionata, sempre impegnata a fare ciò che amava di più: il bodybuilder. Si ispirava ai grandi “muscolosi” di Hollywood, come Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, che nel corso della sua vita ha sempre cercato di emulare.

La grande sfida di Marco

Nato con delle problematiche fisiche che inizialmente gli impedirono di praticare sport, Marco, di origini portoghesi, non si è mai arreso.

Grazie al sostegno del padre a 20 anni ha scoperto la sua passione per i muscoli. Nonostante le difficoltà iniziali, ha trasformato la sua casa in una palestra personale, raccogliendo attrezzature pezzo dopo pezzo, fino a costruire un luogo dove poter perseguire il suo sogno con il minimo indispensabile. Marco ha raccontato di aver iniziato la sua avventura nel mondo del fitness in un club di judo, ma fu solo quando un amico lo introdusse al bodybuilding che scoprì il vero amore lo sport.

L'uso di sostanza chimiche

Interessante è stato il suo approccio all'allenamento: Marco non si è mai allenato in palestre commerciali, preferendo la privacy e l'intimità della sua palestra casalinga. Inoltre, è rimasto naturale fino ai 32 anni, lontano da tutte quelle sostanza chimiche che spesso vengono utilizzate nel bodybuilding. Solo nel 2018, all'età di 40 anni, ha deciso di competere ufficialmente, ottenendo subito una vittoria che ha coronato anni di duro lavoro e dedizione. Oltre al dispiacere, da parte dei suoi fan c'è anche la curiosità nel capire le cause che hanno portato al decesso del loro idolo.