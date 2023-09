Givova Scafati in campo in Svizzera per la "Coupe Landolt"

Un'altra tappa di avvicinamento al campionato per la Givova Scafati. La preparazione degli uomini del patron Nello Longobardi passerà per tre giorni di gare contro avversarie di ottimo livello, che si scontreranno sul parquet di Yverdonles-Bains, città svizzera che dal 1974 ospita il suo tradizionale torneo di basket, che negli anni ha acquisito uno slancio internazionale e che la compagine dell’Agro si è aggiudicata già nell’ultima edizione (2022). Il torneo si chiama “La Coupe Landolt”, e il nome deriva dal fondatore della USY Basketball nel 1929.

Il format del 2023, così come già nel 2022, prevede gare ogni giorno, che inizieranno oggi e proseguiranno fino a sabato 9 settembre. Sei sono le società partecipanti, suddivise in due gironi da tre, di cui Telekom Baskets Bonn (arrivata recentemente seconda in Bundesliga e vincitrice dell’ultima Champions League), Telenet Giants Anversa (arrivata recentemente seconda nel massimo campionato belga e vincitrice della Coppa del Belgio 2023), Donar Groningen (seconda nel campionato olandese), KB Prishtina (semifinalista dell’ultimo campionato del Kosovo) e Fribourg Olympic (campioni svizzeri in carica). Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube di Swiss Basketball TV (https://www.youtube.com/c/SwissBasketballTV).