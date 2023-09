Sviluppo imprese campane, via al Fondo Basket Eque: fino a 50 milioni di interventi

Fondo Italiano d’Investimento SGR annuncia l’istituzione del Fondo Basket Eque, strumento finanziario innovativo dedicato a co-investimenti di private equity e quasi-equity in aziende italiane basate nella Regione Campania o con programmi di sviluppo nella regione stessa.

La dimensione target del Fondo è di 45 milioni di euro - con hard cap di 50 milioni di euro – il cui primo closing è previsto entro la fine del 2023.

L’iniziativa, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP), è funzionale all’attuazione del programma "Garanzia Campania - Equity e quasi-equity" (Basket Eque) e realizzata in collaborazione con l’Ente regionale - Sviluppo Campania ed Elite | Gruppo Euronext - che ha curato un processo di consultazione tra diversi gestori identificando in Fondo Italiano il progetto più idoneo e innovativo. In particolare, il Fondo agisce in coerenza con lo schema di garanzia ideato da Sviluppo Campania per diffondere il private equity nella Regione Campania.

Il tessuto imprenditoriale campano è caratterizzato dalla presenza di oltre 10 mila piccole e medie imprese, con un fatturato compreso tra i 2 e i 50 milioni di euro, caratterizzate da elevata integrazione nelle catene del valore e da un'alta propensione all'internazionalizzazione e all’export, i cui progetti di crescita richiedono capitali a sostegno dello sviluppo.

All’interno della propria politica di investimento, il Fondo Basket Eque beneficerà del network di Fondo Italiano e potrà co-investire sia con i fondi diretti gestiti da Fondo Italiano che con quelli di gestori terzi (in particolare quelli parte del portafoglio dei suoi Fondi di Fondi) e si propone l’obiettivo di finalizzare co-investimenti in PMI campane, favorendone la crescita ed il consolidamento all’interno del contesto economico regionale. Il Fondo beneficerà, inoltre, della garanzia gestita da Sviluppo Campania a fronte di eventuali perdite di valore degli investimenti in portafoglio in attuazione del DGR n. 544 del 30 novembre 2021.

Il Fondo Basket Eque, che conferma la concreta attenzione del Gruppo CDP alle PMI e alle tematiche di sviluppo regionale, opera in continuità con i basket bond già strutturati da Cassa Depositi e Prestiti con il supporto di Sviluppo Campania, che rappresenta una esperienza di successo all’attenzione di osservatori nazionali e internazionali.

Davide Bertone, Amministratore Delegato di Fondo Italiano d’Investimento, sottolinea: «Siamo lieti di essere stati selezionati da Sviluppo Campania ed Elite per collaborare alla realizzazione di un progetto che coniuga in maniera innovativa l’attenzione alle PMI ed al Made in Italy, con quella per il territorio. Ci auguriamo anche che possa fungere da esempio per altre iniziative simili».

Mario Mustilli, Presidente di Sviluppo Campania: «Con l’istituzione del Fondo Basket Eque intendiamo proseguire sulla strada vincente già tracciata da Garanzia Campania Bond per progettare un futuro di crescita per il tessuto produttivo del Mezzogiorno attraverso una collaborazione virtuosa tra pubblico e privato. Rilanciamo questi innovativi strumenti finanziari allo scopo di contribuire alla crescita e all’irrobustimento organizzativo-manageriale delle nostre imprese per renderle più competitive sui mercati nazionali e internazionali. Considerato il notevole contributo che strumenti di private equity apportano allo sviluppo imprenditoriale, questa misura avrà il grande merito di rafforzare l’attività di investimento nei capitali di rischio che è meno dinamica al Sud rispetto al Nord del Paese e di diffonderla in particolare in Campania, dove è ancora poco presente».

Marta Testi, Amministratore Delegato di ELITE, evidenzia: «Con estremo orgoglio annunciamo oggi insieme ai nostri partner il lancio di questa importante iniziativa che, anche sulla base dell’esperienza maturata nei più recenti programmi di finanza innovativa promossi presso la Regione Campania, siamo sicuri potrà offrire nuove opportunità per rafforzare la competitività e l’internazionalizzazione del sistema produttivo campano. Questo progetto si inserisce all’interno del modello sinergico che ELITE ha avviato con importanti istituzioni a livello nazionale e regionale come il Fondo Italiano d’Investimento, Cassa Depositi e Prestiti, la Regione Campania e Sviluppo Campania».

Fondo Italiano d’Investimento SGR

Nata nel 2010 su iniziativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e partecipata da CDP Equity, Intesa Sanpaolo, UniCredit, Fondazione ENPAM, Fondazione ENPAIA, ABI, Banco BPM e BPER Banca, Fondo Italiano d’Investimento SGR ha come principale obiettivo la gestione di fondi mobiliari chiusi dedicati a far confluire capitali verso il sistema delle imprese italiane d’eccellenza, coniugando finalità di ritorno sul capitale investito, in linea con i benchmark internazionali, con quelle di sviluppo del sistema produttivo italiano. Fondo Italiano gestisce 16 fondi di investimento mobiliari chiusi riservati a investitori qualificati, per oltre 3 miliardi di euro e opera attraverso investimenti diretti e indiretti (fondi di fondi). Fondo Italiano considera la sostenibilità un valore fondamentale ed è impegnata a integrare i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle proprie attività di investimento.

Sviluppo Campania Spa

È la società in-house della Regione Campania che opera dal 2011 a sostegno dello sviluppo della competitività del territorio campano, con sede operativa a Napoli presso il Palazzo dell’Innovazione e della Conoscenza “Monica Tavernini”. Attraverso diverse professionalità interne, l’agenzia gestisce gli incentivi alle imprese, favorisce l’accesso al credito in qualità di gestore degli strumenti finanziari, assicura supporto tecnico alla Regione per internazionalizzazione e attrazione di investimenti, sostiene le start up attraverso servizi di orientamento per l’innovazione a beneficio di imprenditori ed aspiranti imprenditori. La Società, soggetta all’attività di direzione e controllo dell’unico socio Regione Campania, conta 152 dipendenti.

ELITE

ELITE, lanciato da Borsa Italiana nel 2012 e oggi parte del Gruppo Euronext, è l’ecosistema che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici. La missione di ELITE è supportare le aziende nella crescita sostenibile di lungo periodo, accelerando il processo di accesso a capitali, competenze e networking. ELITE integra un calendario di workshop e sessioni di coaching con un’offerta di servizi e soluzioni per l’impresa da una rete qualificata di partner e advisor, supportando imprenditori e dirigenti nel miglioramento delle competenze e potenziando il loro piano strategico e le opportunità di business. ELITE offre anche accesso a fonti di finanziamento alternative, tra cui i Basket Bond®, investitori istituzionali, private equity, venture capital e advisor finanziari, mettendo le imprese nelle migliori condizioni per dotarsi dei capitali indispensabili per crescere nel lungo periodo in modo sostenibile e sulla base delle loro esigenze. Con oltre 2000 imprese e 200 partner ammessi dal lancio, ELITE ha saputo creare un network eccellente e fortemente orientato a operazioni di finanza straordinaria. Ad oggi sono infatti oltre 1120 le operazioni di corporate finance completate dalle società del network, per un controvalore totale di circa 13 miliardi. Per maggiori informazioni si rimanda al sito elite-network.com