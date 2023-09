Gevi Napoli in campo al quadrangolare di Sansepolcro

Terza partita della pre-season per la Gevi Napoli Basket che sarà impegnata da domani al torneo Link Campus Cup 2023.

Jacob Pullen è partito con la squadra e potrebbe forse giocare qualche minuto. La manifestazione si disputa in Toscana a Sansepolcro e vedrà la partecipazione dell'Estra Pistoia, della V.L. Pesaro Basket e dei rumeni del Cso Voluntari.

La Gevi Napoli di coach Igor Milicic affronterà domani alle 18 la neo promossa in serie A Estra Pistoia. Alle 20,30 è in programma l'altra gara tra V.L. Pesaro e CSO Voluntari. Le squadre vincenti disputeranno la finale del torneo domenica 10 settembre alle 18,30 mentre la finale 3° e 4° posto è fissata alle ore 16. Sarà possibile seguire in diretta streaming tutte la gare del torneo sull'emittente regionale toscana Tvl.

Aggiornamenti delle gare della Gevi Napoli sui profili social ufficiali del Napoli Basket.