Gevi, scatta la campagna abbonamenti “Napoli Dentro”

Prezzi sostanzialmente invariati, una squadra molto accattivante e un claim davvero efficace. Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti della prossima stagione della Gevi Napoli.

L'ad Alessandro Dalla Salda e la responsabile ticketing Michela Di Marco hanno illustrato nei dettagli le iniziative che caratterizzano una campagna abbonamenti che prenderà il via il prossimo 11 settembre. Si è rivisto anche il presidente Federico Grassi. A partire da lunedì 11 Settembre, dalle ore 13,00, sarà possibile acquistare l’abbonamento per la stagione 2023-2024. Le tessere saranno in vendita sul sito www.vivaticket.it.

Sarà inoltre possibile acquistare (esclusivamente a mezzo Carta di Credito o Bancomat) l'abbonamento al PalaBarbuto nelle giornate di sabato 16 e 23 Settembre dalle 10 alle 13. La nuova campagna abbonamenti avrà il claim "Napoli Dentro" una felice intuizione realizzata dall'agenzia di comunicazione e sponsor del club azzurro Bey Studio.



Questi i prezzi ed i settori in vendita:

Tribuna Centrale: 360 Euro, Ridotto 250 Euro

Tribuna Laterale: 260 Euro, Ridotto 200 Euro

Curva: 170 Euro, Ridotto 110 Euro

Gradinata: 170 Euro, Ridotto 110 Euro



Gli abbonamenti ridotti sono riservati ad over 65 ed under 18. L'abbonamento ridotto riservato ai ragazzi, potrà essere acquistato a partire dai 6 fino ai 18 anni. I bambini al di sotto dei 6 anni non avranno bisogno di abbonamento ed avranno la possibilità di entrare gratuitamente, ma non potranno occupare il posto a sedere. Gli abbonati che confermeranno il loro tagliando, e per tutti coloro che sottoscriveranno l’abbonamento entro il 16 settmbre avranno in omaggio il titolo d'ingresso all'amichevole Gevi Napoli Basket - Vanoli Cremona in programma al Palabarbuto sabato 23 settembre alle ore 20 .

Inoltre per i vecchi abbonati che eserciteranno il diritto di prelazione entro la data del 16 settembre, il costo dell'abbonamento resterà invariato rispetto al prezzo stabilito nella scorsa stagione.





Alessandro Dalla Salda Amministratore Delegato Gevi Napoli Basket: «L'apertura della campagna abbonamenti è un passaggio importante e strategico della nostra società. La speranza è quella di poter incrementare il numero degli abbonati rispetto allo scorso campionato, soli 389. Confermare lo zoccolo duro dei nostri tifosi ed aumentare il numero dei nuovi sarebbe davvero molti importante e significativo per il nostro club. Abbonarsi è un riconoscimento anche nei confronti dei nostri soci e della società tutta da parte dei tifosi per affrontare insieme questo nuovo grande viaggio».



Michela Di Marco: «Siamo andati incontro alle esigenze dei vecchi e dei nuovi abbonati. Tra le novità di questa stagione c'è la possibilità di sottoscrivere per i nostri tifosi l'abbonamento "Famiglia Napoli Dentro", la tessera a prezzo ridotto per gli invalidi, e l'ampliamento della fascia di età per i ridotti fini a 18 anni. Per l'abbonamento "Famiglia" i genitori che acquistano l'abbonamento intero potranno infatti ricevere in omaggio un ulteriore tessera per un solo figlio fino a 18 anni. L'acquisto dei suddetti abbonamenti sarà possibile esclusivamente al PalaBarbuto».