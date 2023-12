Unico Campania, addio agli abbonamenti cartacei: da gennaio solo su card o app

Cambio in vista per gli abbonamenti del trasporto pubblico locale. Dal primo gennaio addio agli abbonamenti mensili cartacei che non si troveranno dunque più in vendita dal tabaccaio. Il mensile sarà possibile acquistarlo unicamente solo su Smart Card e App Unico Campania e App delle aziende consorziate.

«Si tratta di un passaggio epocale - si legge in una nota - per il quale è stata prevista una massiccia campagna di comunicazione per informare l’utenza della nuova modalità di acquisto».

Ad oggi, il mensile magnetico è utilizzato, mediamente, da quasi 20.000 utenti ed è al 57% dei titoli venduti.

Il 43% è emesso su Smart Card, app e sistemi semi automatici.

Un terzo degli abbonamenti magnetici distribuiti viene poi reso, generando costi, diseconomie ed impatti in termini ambientali (carta sprecata).

Il ticket digitale ha, quindi, decisamente un minor impatto climatico e ha il grandissimo vantaggio, per l’utenza, di poter essere “duplicato” in caso di smarrimento.

Altro straordinaria prerogativa, la facilità di ricarica: una volta richiesta la smartcard, si potrà ricaricare l’abbonamento presso le biglietterie aziendali, gli infopoint UnicoCampania e le tabaccherie PuntoLis in tutta la Campania.

«Suggeriamo ai nostri utenti di richiedere subito la Smart card sul portale online.unicocampania.it o di scaricare l’App dagli store - sottolinea Gaetano Ratto, presidente del Consorzio UnicoCampania - La card sarà consegnata a fine dicembre presso il punto di ritiro prescelto e, acquistato l’abbonamento, si potrà cominciare a viaggiare liberamente dal 1° gennaio. Se si preferisce utilizzare le app, l’abbonamento sarà disponibile direttamente sullo smarphone e basterà presentare il QRcode per accedere ai varchi o obliterare sui bus. Insomma, una ulteriore evoluzione tecnologica che va nella direzione di semplificare la vita degli utenti del trasporto pubblico, mettendo a disposizione un abbonamento mensile più sicuro, più ecosostenibile e ancora più Unico».

La card è nominativa ed ha un costo di 5 euro. La domanda deve essere effettuata esclusivamente online. Dove si deve caricare una fotografia e un documento di identità. UnicoCampania fa sapere che si è già attivta per fr arrivre le card entro la fine del mese in modo da poter caricare l'abbonamento mensile. La nuova procedura potrebbe creare qualche disagio inizialmente ma va ricardato che la richiesta della card va fatta solo la prima volta poi il costo dell'abbonamento si cric di mese in mese.