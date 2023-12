La carica dei 200mila turisti, per un weekend dell’Immacolata da record. Stando ai dati, Napoli, tra una settimana, sarà invasa dai visitatori. Per la maggior parte italiani, come da tradizione delle festività natalizie. I tassi di occupazione camere superano il 90%, sia per gli hotel sia per i bed and breakfast, secondo le associazioni di categoria. Almeno 150 bus turistici al giorno, posti letto quasi introvabili. In altre parole, Partenope, sulla scia della convention Unesco, nel 2023 batte ogni record di presenze. Dopo l’impennata estiva, insomma, ecco quella invernale.



Per tre giorni 200mila visitatori. Il dato arriva da Palazzo San Giacomo ed è elaborato con gli operatori del settore. L’8, il 9 e il 10 dicembre (da venerdì a domenica), saranno 20mila i turisti in arrivo solo a bordo dei pullman; 35mila vacanzieri, invece, saranno ospiti nelle strutture alberghiere. In maggioranza italiani, come anticipato. Secondo Federalberghi Napoli, «35mila vacanzieri hanno già prenotato un posto letto negli hotel», che hanno «9 camere occupate su 10». Prenotazioni a macchia d’olio, invece, al momento per Capodanno, spiegano ancora da Federalberghi. Ma non si esclude il sold-out, con i prezzi che probabilmente subiranno un’impennata. Anche Abbac, associazione di categoria delle strutture extralberghiere, conferma un «90% di occupazione di camere». Si sfiora il tutto esaurito, in sostanza.

shopping low cost in centro

«Siamo consapevoli dell’importanza straordinaria che ha per l’immagine e l’economia della città questo boom turistico che fortunatamente non si ferma e anzi aumenta - argomenta Teresa Armato, assessore al Turismo del Comune - Abbiamo migliorato ancora di più l’organizzazione dei servizi mettendo in pratica un piano al quale ho lavorato, su input del sindaco Manfredi, insieme agli assessori Cosenza, De Iesu e Santagada. La sfida che abbiamo davanti a noi è trovare un equilibrio fra la crescita e lo sviluppo del turismo e l’individuazione di norme che proteggano il centro storico e ne impediscano la perdita di identità. Su questo fronte, come ha affermato il sindaco durante le tre giornate di Unesco, occorre una norma nazionale, ma il riconoscimento arrivato dall’agenzia dell’Onu rappresenta per la nostra amministrazione un motivo di orgoglio».

A un aumento di turisti risponderà, infatti, un incremento dei servizi. Tra 7 dicembre e 7 gennaio - fa sapere il Comune in una nota - saranno intensificati i servizi di Asìa per lo svuotamento cestini e per il riassetto delle attrezzature stradali: previsti più passaggi nelle ultime ore del mattino (dopo le 11) e per tutto il pomeriggio, in particolare nei giorni festivi e prefestivi nelle zone a maggiore concentrazione di turismo, shopping e passeggio. Più spazzamenti meccanizzati nel centro storico, in via Petrarca, via Manzoni e in zona Soccavo, Fuorigrotta, Garibaldi e limitrofe. Potenziato anche lo spazzamento manuale pomeridiano in tutte l’area del centro storico e commerciale (zona Decumani, via Toledo e Quartieri Spagnoli, quartiere Chiaia), con servizi di lavaggio stradale nelle aree pedonali, sui marciapiedi e nelle piazze a maggiore affluenza al centro e al Vomero. Saranno effettuati servizi di pulizia e lavaggio sottostanti le campane stradali nelle zone a maggiore affluenza di cittadini e turisti, del centro commerciale e residenziale. Sempre tra 7 dicembre e 6 gennaio sarà potenziata la raccolta dei cartoni nelle strade più interessate dallo shopping natalizio e dalla presenza di supermercati. Particolari interventi saranno poi programmati a ridosso del Capodanno e dell’Epifania.

Quanto ai trasporti, raggiunto ieri l’accordo tra Anm, Eav e organizzazioni sindacali nel corso di un primo incontro sul periodo natalizio. Il 24 e il 31 dicembre i servizi saranno garantiti fino alle 20 anziché fino alle 19. Il 25 dicembre e il primo gennaio, quando il termine delle corse è fissato alle 13.30, è stata prevista una ripresa del servizio nella fascia pomeridiana/serale, dalle ore 16 alle 23.30. Seguiranno altre riunioni tra aziende e lavoratori per mettere a punto nei dettagli la macchina organizzativa in vista delle feste natalizie.