Napoli, al Vomero è caos traffico per la chiusura di piazza degli Artisti

Il Natale è ormai alle porte e con le festività natalizie arrivano gli ormai consueti mercatini di Natale. Anche quest'anno il quartiere Vomero è stato protagonista, con l'installazione un "villaggio di Natale" nella zona di piazza degli Artisti, una delle piazze più trafficate dell'intera città. Alcune ore fa, proprio per permettere l'installazione delle bancarelle e degli stand che accoglieranno centinaia di napoletani provenienti da ogni parte della città, è stata decretata la chiusura al traffico di piazza degli Artisti. Il provvedimento ha causato un vero e proprio blocco della circolazione veicolare, con decine di segnalazioni e automobilisti inferociti che puntano il dito contro una decisione che arriva a poca distanza da un'altra decisione già fortemente contestata come l'allargamento dell'aiuola che ospita la Phytolacca monumentale del quartiere e il conseguente restringimento della carreggiata.

La zona è una delle più densamente trafficate del quartiere ed ogni singolo "intoppo" causa grandi ingorghi che paralizzano la circolazione per ore.

Ne sanno qualcosa i residenti rimasti intrappolati e persino gli scooter - mezzo "agile" per eccellenza - che in moltissimi casi non trovavano nemmeno il minimo spazio per poter circolare. Sembra, ma oggi il condizionale è d'obbligo, che il provvedimento relativo alla chiusura al traffico di piazza degli Artisti e alla deviazione del traffico nelle stradine limitrofe sia un provvedimento sperimentale. Sembrerebbe, infatti, che in caso di esito positivo dell'esperimento - ma ad oggi è altamente improbabile visto il caos e le polemiche - si possa pensare ad una definitiva pedonalizzazione della piazza, una sorta di "prolungamento" della pedonalissima via Luca Giordano.

«Il periodo natalizio è alle porte - scrivono in una dura nota i consiglieri della V Municipalità Antonio Culiers, Francesco Flores ed Emanuele Papa - e purtroppo già assistiamo con dispiacere come sia emerso immediatamente il problema viabilità che avevamo preannunciato nelle sedi opportune relativo allo scellerato nuovo piano traffico varato per permettere il montaggio delle fiere natalizie che saranno presenti in Piazza degli artisti e vie limitrofe. La viabilità al Vomero è già di per sé critica, specialmente nell'area interessata dal provvedimento a cui contribuisce il recente allargamento dell'aiuola contente la phytolacca monumentale e che oggi vede un ulteriore aggravio dovuto alla modifica della viabilità ordinaria, in più si osserva l'eliminazione di interi spazi di parcheggio di automobili e motocicli, oltre che enormi problematiche per i mezzi impegnati quotidianamente nel carico e scarico merci.

Una confusione che si riversa - continuano i consiglieri - danneggiando attività commerciali, residenti, turisti, praticamente per l'intera utenza del Vomero. Ricordiamo che l'area in questione è uno snodo fondamentale anche per l'accesso alla zona ospedaliera della città e al principale ospedale pediatrico del Sud Italia, il Santobono.

L'amministrazione faccia mea culpa e provveda a rivedere le proprie decisioni, prendendo in considerazione la nostra proposta di ampliare l'area fieristico-espositiva anche in zone recentemente interessante ad esposizioni come le popolari via Luca Giordano e via Scarlatti e zone di alto pregio storico culturale come San Martino.

La confusione e l'improvvisazione che ha costretto ad approvare il piano di installazione delle strutture con una convocazione d'urgenza nemmeno un mese fa, quando c'è stato un intero anno per programmare le attività natalizie lascia perplessa l'intera cittadinanza che ancora una volta paga il conto degli errori amministrativi».

La polemica scatenata dai consiglieri di opposizione del quinto parlamentino guidato dalla Dem Clementina Cozzolino rischia di allargarsi a macchia d'olio nell'intero quartiere collinare. Già da diverse ore, infatti, sui social stanno piovendo numerosissime critiche contro un provvedimento avversato da molti a causa degli enormi disagi che, almeno nelle prime ore, sta portando al territorio. Come al solito, però, anche in questo caso la città si spacca. Se da un lato cresce il fronte di chi punta il dito contro Comune e Municipalità, dall'altro lato resiste il fronte dei "possibilisti" che si dicono fiduciosi e chiedono ai critici, piuttosto, di rinunciare all'automobile per le piccole commissioni quotidiane e di affidarsi al capillare trasporto pubblico che serve il quartiere Vomero.