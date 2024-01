Piantedosi, task force a Napoli: più forze dell'ordine e militari in città

«Continua il potenziamento degli organici delle forze di polizia. Con riferimento alla Polizia di Stato, a Roma, in questo mese, il personale è stato incrementato di 123 effettivi, mentre a Napoli il potenziamento è stato di 165 unità. Per l'Arma dei carabinieri, nel corso del 2023, il saldo tra assegnazioni effettuate e trasferimenti in altre province registra, a Roma, un incremento di 321 unità e, a Napoli, di 58. Ad esse, si aggiungono i militari del contingente ordinario dell'operazione Strade sicure che per Roma sono stati incrementati di 100 giungendo a complessive 1.394 unità, mentre a Napoli l'incremento di 45 porta la forza disponibile a 658 unità».

Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo al question time al Senato. «La generale attenzione riservata dal Governo alle tematiche di sicurezza urbana - ha ricordato il ministro - ha trovato una specifica declinazione rispetto alle città di Roma e Napoli, dove sono state adottate linee d'intervento finalizzate ad assicurare una sempre più capillare e visibile presenza delle forze dell'ordine, anche mediante la realizzazione sistematica di operazioni interforze ad alto impatto che stanno producendo risultati positivi in termini di capacità di controllo del territorio, di prevenzione e contrasto di ogni forma di illegalità».

«Continueranno - ha assicurato Piantedosi - anche tutte le azioni già intraprese per contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive di immobili, per smantellare le piazze di spaccio, per restituire alla piena fruibilità dei cittadini gli spazi urbani che presentato criticità legate a condizioni di degrado.

«L'azione di prevenzione e repressione e le attività info-investigative - ha proseguito - devono essere affiancate da misure per la rigenerazione e la riqualificazione urbana, mediante il coinvolgimento sinergico dei vari livelli di governo del territorio, con il fine di spezzare l'intreccio tra degrado e illegalità e superare quei fenomeni di marginalità sociale in cui le criminalità trovano terreno fertile».