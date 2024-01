Napoli, l'appello di Simeone: «Riaprire piazza degli Artisti subito, cittadini penalizzati e senza bus»

«Riaprire piazza degli Artisti al traffico veicolare, la chiusura penalizza chi utilizza il trasporto pubblico». Lo chiede e lo scrive agli uffici del Comune e all'assessore Edoardo Cosenza il Consigliere comunale dello Psdi e presidente della Commissione infrastrutture Nino Simeone. Nella missiva inviata all'assessore Gaetano Simeone ripercorre le tappe che hanno portato alla chiusura della piazza.

«La viabilità - scrive l'esponente dello Psdi - è stata adotta per consetire la frealizzazione di iniziative per le festività natalizie finite ormai da oltre 10 giorni per la messa in sicurezza dell'albero monumentale, ma lo stop al transito sta provocando forti criticità al traffico veicolare».

Per Simeone a essere penalizzato «èanche il trasporto pubblico su gomma che non riesce più a garantire un servizio adeguato. Quindi, considerato che le festivtà sono finite e che i residenti stanno soffrendo la chiusura chiedo l'immediata riapertura della piazza al transito veicolare».