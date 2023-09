A Genova toccherà a lui dal primo minuto. Jesper Lindstrom scalda i motori per l'esordio da titolare alla ripresa del campionato sabato prossimo con la maglia del Napoli. Complice anche – ma non solo – l'infortunio patito da Politano in nazionale, il gioiellino danese è il principale indiziato a far parte del tridente azzurro. L'attaccante ex Eintracht Francoforte ha già avuto un primo approccio con il campionato italiano nella sfida persa al Maradona contro la Lazio di Sarri. In quella circostanza, l'attaccante della nazionale danese subentrò negli ultimi 23' (proprio a Politano) sulla fascia destra dell'attacco del Napoli. Non solo. Nel concitato finale, Lindstrom si ritrovò sui piedi anche la palla del posssibile pareggio, sparandola alle stelle. Ma la stella del gioiellino danese è pronta a brillare ed illuminare il firmamento azzurro.

Intanto, Jesper ha fatto le prove generali in questo week end con la propria rappresentativa contribuendo in maniera importante al poker rifilato al San Marino giovedì scorso. Ieri, invece, il ct Hjulmand lo ha impiegato soltanto nel primo tempo del match vinto di misura in casa della Finlandia. Piccola curiosità: con la Danimarca in queste due partite, l'attaccante è sempre stato schierato sulla corsia di sinistra dell'attacco. Jesper rientrerà tra oggi e domani a Napoli e sarà di nuovo a disposizione di Rudi Garcia che ne apprezza la duttilità tattica. Non a caso, il tecnico francese potrebbe anche pensare di impiegarlo sottupunta (altro ruolo che sembra essergli cucito addosso per caratteristiche tecniche) nel caso in cui volesse cambiare atteggiamento tattico a partita in corso. Staremo a vedere. Per il momento Lindstrom scalda i motori.