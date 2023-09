Osimhen, tripletta con la Nigeria qualificazione alla Coppa d'Africa

La qualificazione in realtà era già stata ottenuta prima dell'inizio della gara, ma Victor Osimhen in campo non si è risparmiato e ancora una volta ha trascinato la Nigeria alla vittoria nelle gare di avvicinamento alla prossima Coppa d'Africa.

L'attaccante del Napoli è partito dal primo minuto contro Sao Tomé e ci ha messo poco per lasciare il segno: al 6’ di gioco aveva già portato avanti i suoi segnando il primo gol della partita di testa. Poi, nella ripresa, lo show: non si è lasciato sfuggire dal dischetto l'occasione per la doppietta personale e il poker del match, ormai nemmeno in discussione, poi il tris con il 5-0 e l'assist del milanista Chukwueze. Osimhen - capocannoniere delle qualificazioni con 11 gol - è rimasto in campo tutto il match.