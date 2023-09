Genoa-Braga-Bologna andata e ritorno. Sono le prossime importanti tappe del treno dei campioni d'Italia con una intermedia che coincide con l'esordio nel girone di Champions League in Portogallo. Tre gare, tre trasferte. In tutto qualcosa come 7600 km circa tra andata e ritorno. In appena otto giorni il Napoli farà su e giù per l'Italia con sosta in terra lusitana. Un tour de force per la truppa di Rudi Garcia che arriva subito dopo la sosta per le Nazionali. Nella rosa azzurra sono ben 15 i calciatori che hanno risposto all'appello delle rispettive rappresentative. Anche per questo l'allenatore francese sembra intenzionato ad adottare un po' di turnover in questa prima mini maratona della stagione per il Napoli.

Si comincia sabato prossimo a Marassi contro la neo promossa Genoa di Gilardino. Sotto i riflettori del Ferraris, i campioni d'Italia avranno l'obbligo di riscattare il passo falso patito in casa ad opera della Lazio di Sarri che ha frenato la buona partenza degli uomini di Garcia che erano a punteggio pieno. Di Lorenzo e compagni adesso devono inseguire le milanesi in testa alla classifica, ma potranno anche approfittare del derby della madonnina in programma proprio alla ripresa qualche ora prima del match di Genova. Staremo a vedere. Giusto il tempo di riordinare le idee che suona la dolce melodia della musica Champions. Il mercoledì successivo, infatti, il Napoli farà l'esordio nella coppa dalle grandi orecchie affrontando il Braga a domicilio. Sulla carta un match ampiamente alla portata degli azzurri, ma comunque un avversario ostico da tenere d'occhio. La domenica successiva il Napoli sarà di scena al Dall'Ara di Bologna contro la formazione di Thiago Motta, da sempre squadra tignosa che si candida a poter dare fastidio a chiunque. Chiedere informazioni alla Juve di Allegri.