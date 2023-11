«Il mio cuore si riempie di gioia. Gli italiani hanno ridato a Claire e a me la speranza e la fiducia nell’umanità. Gli italiani ci hanno mostrato cura e sostegno amorevole e vorrei che le autorità del Regno Unito facessero lo stesso». Sono parole di emozione e gratitudine quelle pronunciate di getto da Dean Gregory, il papà della piccola Indi di 8 mesi, affetta da una patologia mitocondriale giudicata incurabile. Ma anche attimi concitati.

APPROFONDIMENTI Sibilla Barbieri, l'attrice romana morta in Svizzera: si è sottoposta a suicidio assistito Da Cava de' Tirreni l'appello per Lola: «Malata di Sla e abbandonata» Davide Macciocco, tetraplegico dopo un tuffo: «Amo la vita, ma vado a morire in Svizzera»

La decisione del governo italiano di concedere d’urgenza la cittadinanza a Indi cosicché possa essere trasferita e curata all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, è arrivata proprio mentre i genitori della bimba, Claire e Dean, si affrettavano a presentare l’ennesima richiesta, questa volta all’Alta Corte britannica, per impedire al personale del Queen’s Medical Center di Nottingham dove la bimba è ricoverata di interromperle il supporto vitale provocandone la morte. Nel fine settimana, infatti, i genitori avevano ricevuto l’ultima sconfitta sul piano legale quando due giudici della corte d’Appello - Lord Peter Jackson e Lady Eleanor King, che si era già pronunciata contro le famiglie di Charlie Gard, Alfie Evans e Archie Battersbee in casi simili di fine vita -, avevano respinto la richiesta di trasferimento di Indi all’ospedale romano per cure specialistiche che sarebbero state finanziate dal governo italiano senza alcun costo per il Servizio Sanitario Nazionale britannico o per il Regno Unito.

Chi è Indi Gregory, la bimba a cui il cdm ha concesso la cittadinanza: la malattia "incurabile" e la sospensione delle terapie a Londra

LA BATTAGLIA LEGALE

I giudici avevano quindi sostenuto la versione dei medici dell’ospedale di Nottingham, secondo i quali Indi sta morendo e ulteriori cure sarebbero inutili e dolorose: non è nel «migliore interesse» di Indi essere trasferita. «Dopo aver letto tutte le prove e le argomentazioni – avevano scritto nella sentenza - siamo giunti alla chiara conclusione che la decisione – di negare il trasferimento a Roma e interrompere le cure, ndr - è tristemente inevitabile e giusta, ed è stata presa con il grado di attenzione appropriato in una questione così seria». In precedenza, i genitori di Ilkeston, nel Derbyshire, avevano visto rigettare le loro richieste di proseguire coi trattamenti anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo. Alle 14 di ieri ora di Londra, quindi, sarebbe dovuta avvenire l’estubazione, che i genitori hanno fatto di tutto per annullare chiedendo che avvenisse a casa, non in ospedale. «Abbiamo intenzione di estubarla alle 14:00 di oggi, ci hanno detto - ha raccontato il padre – ma noi avevamo detto che volevamo che tornasse a casa. Il giudice ha detto che potevamo scegliere…». Per i medici però, questo non era possibile. «Non si può fare a casa... l’ordinanza del tribunale non ha mai detto che è lei ad avere la scelta definitiva, questa è una scelta tra tutti noi», ha replicato il personale medico secondo quando raccontato da Dean Gregory. La decisione di estubare la bambina in ospedale, lamenta la famiglia supportata dai legali del Christian Legal Centre, va «contro il Piano Assistenziale concordato» e per questo è stata contestata davanti all’Alta Corte con urgenza: «I genitori dovrebbero essere aiutati a decidere dove fornire le cure compassionevoli al meglio. Le opzioni includono un hospice, l’ospedale o il domicilio», spiega il team di avvocati che assiste la famiglia inglese. E questa mattina alle 10.30 ora italiana sarà il giudice Robert Peel a decidere dove verrà rimosso il supporto vitale alla piccola Indi, se a casa o nell’ospedale.