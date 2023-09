Champions League, la coppa dalle grandi orecchie a Portici

Oggi e domani al negozio flagship Sky di Portici (Viale Leonardo da Vinci, 83), sarà esposto il trofeo ufficiale della Champions League, quella che il Napoli ha solo sfiorato la scorsa edizione, eliminato ai quarti di finale dal Milan. È un'occasione per appassionati e tifosi per vedere da vicino la coppa prima dell'inizio delle notti europee: la Coppa è alta 74 cm e pesa circa 10 kg. È realizzata in argento con bagno galvanico in oro bianco e lucidata interamente a mano. La finitura dell’interno è in oro 24 carati. Le lettere sono coniate e montate singolarmente sul fronte del trofeo.

La Coppa è stata forgiata da maestri cesellatori argentieri che nella sede di Vicenza della Iaco Group, azienda leader europea nella realizzazione di queste opere, hanno impiegato 325 ore di lavoro per la completa realizzazione