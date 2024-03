Calciomercato Napoli, la verità di Koopmeiners: «Mi volevano in estate. A fine anno lascio l'Atalanta»

«Già l'anno scorso c'era un concreto interesse da parte del Napoli, però alla fine i club non si sono trovati. Ho detto all'Atalanta che nella prossima estate voglio trasferirmi». Le parole di Teun Koopmeiners sono poco interpretabili, il centrocampista dell'Atalanta manda un messaggio chiaro direttamente dal ritiro della nazionale.

Le voci sulla trattativa tra Napoli e Atalanta erano forti la scorsa estate, ma alla fine l'affare non si concretizzò: Koopmeiners era il preferito degli azzurri per il reparto mediano, ma il rifiuto dei nerazzurri rovinò i piani del club di Aurelio De Laurentiis.

«Ma deve presentarsi un'offerta di veramente interessante per lasciare Bergamo. Sto bene in Italia, ma per alcuni club in Inghilterra sopporterò anche la pioggia» scherza il centrocampista «Spero che si presentino delle opzioni su cui possa riflettere. E poi spero che l'Atalanta riceva una bella somma per me, perché ho passato un periodo meraviglioso a Bergamo. Le voci dell'interresse della Juventus e club di Premier League arrivano anche a me».