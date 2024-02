Napoli, è duello Chelsea-Arsenal per Osimhen: «Ha già incontrato i Gunners»

Sarà protagonista della prossima estate di calciomercato Victor Osimhen, l'attaccante del Napoli che è impegnato in queste settimane in Coppa d'Africa prima dio tornare a vestire l'azzurro. Su di lui, però, non si fermano le voci future: secondo The Mirror, infatti, l'arrivo in Premier League è più che probabile il prossimo anno e ci sarebbero sia Chelsea che Arsenal pronte a darsi battaglia.

Ci sarà da pagare la clausola inserita nel rinnovo di contratto firmato lo scorso dicembre: una cifra che si aggira tra i 120 e i 130 milioni di euro per portarselo a casa.

La clausola non spaventa i club inglesi, pronti all'investimento per il nigeriano che sta ben figurando anche con la sua nazionale in attesa del rientro in Italia.

Secondo le fonti inglesi, poi, Osimhen e il suo entourage avrebbero già avuto più di un contatto approfondito con l'Arsenal nell'estate del 2022. Molto dipenderà dal finale di stagione: il Chelsea vorrebbe rientrare in Champions League e poi firmare Osimhen, i Gunners nel frattempo sono pronti a salutare Arteta e la decisione finale sull'investimento arriverebbe dall'eventuale nuovo allenatore.