Morto Kurt Hamrin: stella del Napoli degli anni 70

Lutto nel mondo del calcio. Si è spento in queste ore Kurt Hamrin, indimenticato campione svedese che aveva fatto innamorare generazioni di appassionati giocando in Italia tra gli anni 60 e 70 con le maglie di Juventus, Padova, Fiorentina, Milan e anche Napoli. Soprattutto a Firenze aveva saputo lasciare il segno: ha vestito per nove anni la maglia della Viola, collezionando quasi 300 presenze dal 1958 al 1967 e diventandone una bandiera. Con la maglia della nazionale svedese, invece, si è classificato secondo al Mondiale del 1958 dietro all'indimenticato Brasile di Pelè.

Era arrivato a vestire la maglia azzurra nel 1969, sul viale del tramonto della sua carriera italiana e dopo aver già indossato nei due anni precedenti la maglia del Milan. Con il Napoli, Hamrin - soprannominato 'L'Uccellino' per il suo modo elegante e leggero di stare in campo - collezionerà 34 presenze e cinque reti, giocando da protagonista nella seconda annata. Si ritirerà al termine dell'esperienza azzurra ma formalmente giocherà le ultime gare della carriera in patria, con la maglia dello Stoccolma.

Anche il club azzurro ha voluto ricordarlo sui social in queste ore: «Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli esprimono cordoglio e commmozione per la scomparsa di Kurt Hamrin, grande calciatore che il Napoli ebbe il privilegio di avere tra le sue fila per due stagioni».