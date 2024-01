Morto Gigi Riva, Mattarella: «Un eroe italiano»

(Lapresse) Sarà lutto cittadino a Cagliari nel giorno dei funerali di Gigi Riva, scomparso ieri a 79 anni. Era ricoverato in un ospedale del capoluogo sardo per un malore, poi le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. Nato in un paesino sul lago Maggiore, in provincia di Varese, Rombo di Tuono ha legato la sua carriera da calciatore e la sua vita al Cagliari - squadra con cui ha vinto lo scudetto nel 1970 - e alla Sardegna. È stato l'attaccante più prolifico della storia della Nazionale, con la maglia azzurra ha vinto l'Europeo nel 1968 a Roma. Tantissimi i messaggi di cordoglio. «Un eroe italiano», l'omaggio del presidente Mattarella.