Lozano, c'è anche l'Aston Villa per il Chucky: 150 milioni per il mercato

Anche l'Aston Villa in campo per Hirving Lozano. Come riportato dai media inglesi, il club di Premier League sarebbe interessato al messicano del Napoli vista la sua condizione contrattuale: l'accordo con il club di De Laurentiis è in scadenza tra un anno e con ogni probabilità lascerà l'Italia durante questo mercato estivo. Agli inglesi, un elemento come Lozano potrebbe far comodo, segnalato alla squadra di mercato proprio dall'allenatore Unai Emery.

L'Aston Villa avrebbe un budget per il mercato di circa 150 milioni questa estate. Il primo colpo, già messo a segno, è quello di Tielemans. Poi ci sarà spazio per gli altri acquisti: gli inglesi dovranno però battere un po' di concorrenza per arrivare a Lozano, che nelle scorse settimane è stato accostato anche al Lione, intenzionato a portarlo in Ligue 1.