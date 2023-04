Insigne, che magia! Super gol all'esordio con Toronto

Aveva fatto il suo esordio a gara in corso contro Atlanta una settimana fa, ma contro Philadelphia è andato in campo per la prima volta da titolare in questa nuova stagione di Mls e non ha deluso. Lorenzo Insigne si prende la scena in America con un super gol nella sfida della notte italiana: il suo Toronto, però, non riesce a portare a casa la vittoria, battuto per 4-2. Per i canadesi è la seconda sconfitta stagionale.