Napoli, senti Thiago Almada: «Voglio vincere un titolo con Atlanta»

Futuro a Napoli? Thiago Almada non ci pensa. Almeno per ora. «Ho dovuto adattarmi presto, appena arrivato qui in Mls. Ma credo di esserci riuscito. Non abbiamo fatto subito bene come squadra, ma personalmente ero soddisfatto e credo di essere arrivato a questa stagione nel modo migliore. Stiamo provando a migliore insieme in campo, imponendo il nostro gioco» le parole dell'argentino che piace al club di De Laurentiis.

Almada, da un anno in America, si racconta ai microfoni della lega americana. «Il mio obiettivo? Vincere un campionato con l’Atlanta United» assicura. Prima di arrivare in Europa, magari. «Voglio dimostrare partita per partita quello che posso dare in campo. Spero che la squadra possa aiutarmi in questo obiettivo, camminare passo a passo con i miei compagni per questo obiettivo».