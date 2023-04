Juventus-Napoli, Raspadori: «Cancelliamo la delusione Champions»

In campo contro la Juve dopo la delusione contro il Milan. «Una delle nostre qualità di quest’anno è quella di resettare subito i momenti di euforia ma anche di delusione come questo. Dispiace non aver proseguito in quel cammino, ma c’è grande entusiasmo e voglia di riprendersi subito nel migliore dei modi e di preparare al meglio la partita di domani» è sicuro Giacomo Raspadori, protagonista a metà nella doppia sfida di Champions contro i rossoneri «I tifosi hanno fatto la differenza finora, sono stati sempre il dodicesimo uomo in campo. La passione per il Napoli la sentiamo quotidianamente, per noi è un grande valore aggiunto, ci ha dato e ci darà una grande mano».

Si riparte dalla Juventus: «È una partita molto importante per noi, ci mancano ancora tanti punti per raggiungere il nostro obiettivo. Ci sarà un ritmo elevato, ma la stiamo preparando nei migliori dei modi e non vediamo l’ora di scendere in campo e giocarcela» ha spiegato l'attaccante azzurro «Scudetto? Abbiamo affrontato finora ogni partita pensando ai tre punti, questa mentalità ci sta portando ad avere i risultati che abbiamo fatto. L’obiettivo nostro è quello di fare i tre punti nella prossima partita».