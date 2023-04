Napoli, Politano no stop: terapie per rientrare con la Salernitana

La distorsione alla caviglia rimediata nella serata da dimenticare contro il Milan in Champions League terrà Matteo Politano lontano dal Napoli nella trasferta di Torino contro la Juve, ma l'esterno azzurro non ha intenzione di restare lontano dal campo per troppo tempo. Sui social ha pubblicato la foto delle sue terapie a Castel Volturno mentre i compagni volano verso la Juventus: Politano potrebbe già rientrare sabato prossimo per il derby contro la Salernitana.