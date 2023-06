Napoli, Caprile gioiello dei De Laurentiis: «Aurelio ha chiesto informazioni a Luigi»

Quello di Elia Caprile è uno dei profili più interessanti dell'ultima Serie B, protagonista con il Bari fino alla beffa della finale Playoff contro il Cagliari: «Si è imposto in una piazza importante come Bari, dimostrandosi presenza imprescindibile in tutti gli stadi, merita una chance in Serie A» dice il suo agente Graziano Battistini. «In Italia ci sono tanti portieri forti, c’è un trend importante e credo che non abbiano niente da invidiare ai diversi profili internazionali».

I De Laurentiis non dovranno cedere il Bari la prossima stagione, ma quello di Caprile è un profilo che può interessare anche al nuovo Napoli che sta nascendo. «Forse Aurelio De Laurentiis ha chiesto informazioni a Luigi, viste anche le parate e le prestazioni di Caprile in stagione. Non saprei il prezzo ed il valore del ragazzo, dipende dalla domanda e dalla offerta che ci sarà» ha spiegato l'agente a Radio Kiss Kiss.