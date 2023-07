Napoli-Spal live dalle 18.30: probabili formazioni e dove vederla in tv

Per almeno una mezz'ora, Garcia potrà allungare gli occhi su una delle stelle emergenti del nostro calcio, Matteo Prati. Sarà uno dei protagonisti dell'amichevole di questo pomeriggio (ore 18, in diretta su Sky Sport e anche su Tv8), uno dei gioiellini made in Italy che anche il Napoli sta cercando, anche se nell'asta sembrano in vantaggio la Juventus e il Cagliari.