Per almeno una mezz'ora, Garcia potrà allungare gli occhi su una delle stelle emergenti del nostro calcio, Matteo Prati. Sarà uno dei protagonisti dell'amichevole di questo pomeriggio (ore 18, in diretta su Sky Sport e anche su Tv8), uno dei gioiellini made in Italy che anche il Napoli sta cercando, anche se nell'asta sembrano in vantaggio la Juventus e il Cagliari. Sarà l'esordio degli eroi dello scudetto, per la prima volta dopo 50 giorni, Osimhen e Kvara torneranno a fare coppia in una partita, sia pure amichevole. È chiaro che il caldo di questi giorni ha reso tutto molto più faticoso e quindi Rudi Garcia doserà le energie dei suoi campioni d'Italia, facendogli giocare, probabilmente, non più di 45 minuti. E alternando tutta la rosa anche per cercare di avere le ultime risposte dall'affidabilità di Zanoli, Zerbin e anche di Demme che non sembra dare delle risposte esaltanti. In ogni caso. De Laurentiis questa volta dovrebbe esserci (ha saltato l'esordio con l'Anaune) a bordo campo: ieri mattina ha assistito all'allenamento, ma ha preferito disertare quello del pomeriggio. Avrebbe preferito giocare in serata questa amichevole, anche per richiesta di Garcia (durante il giorno anche in montagna le temperature sono molto alte) ma lo stadio di Carciato, dove gli organizzatori locali si sono davvero impegnati molto ampliando la capienza a circa 2000 posti, non è dotato di un buon impianto di illuminazione.

APPROFONDIMENTI Garcia tira le somme: «Se restano tutti i big siamo i più forti» Di Lorenzo capitano a vita: ecco tutti i capitani azzurri dell'era De Laurentiis Osimhen, gol e sorrisi per il Napoli: il futuro è sempre più azzurro

Il sold out anche per la gara con la Spal, è la prova che il calcio d'estate non è meno attraente di quello ufficiale. E poi c'è più tempo per commentare, criticare, esaltarsi dopo le prime uscite. Rispetto a molte altre big, tra l'altro, il Napoli sta seguendo una tabella molto «tradizionale»: niente viaggi intercontinentali ma un (doppio) ritiro senza interruzioni, durante il quale il tecnico azzurro, che da 5 giorni ha una rosa al completo ha potuto approfondire ancora di più i meccanismi di squadra. I risultati potranno iniziare a vedersi già con la Spal. Stasera, dunque, si vedrà il primo Napoli di Garcia. La prima risposta che il tecnico francese è legato alla condizione atletica, anche perché c'è la sensazione di una certa stanchezza. Che è una cosa normalissima. Per rientrare nel mondo-Serie A, sa che il suo Napoli deve avere una condizione atletica di squadra brillantissima. Ha ereditato una rosa promettente che gli consente di avere varie soluzioni tattiche. Il mercato azzurro non è ancora chiuso ma anche così Garcia ha una squadra completa, che ben si adatta alle sue idee tattiche. Contro la Spal si intuiranno le prime intenzioni del nuovo tecnico. Meglio che siano chiare. Anche per evitare l'immancabile paragone con il suo predecessore, Spalletti, il cui fantasma aleggia ancora nello spogliatoio azzurro, con tanti calciatori che continuano a scambiare messaggi con il tecnico dello scudetto (una vittoria che legherà per sempre l'allenatore di Certaldo a questa squadra). Non sono indicazioni definitiva, ma c'è attesa per capire se ci sarà Mario Rui (ieri a riposo) oppure Olivera a giocare dall'inizio, chi farà coppia con Rrhamani al centro della difesa e se la questione del rinnovo peserà su Zielinski (che dovrebbe iniziare il match da titolare). Per il resto, i 2.000 della Val di Sole sono pronti a riabbracciare i campioni d'Italia. Sarà una bolgia di amore sugli spalti. Come nella sera della presentazione. Ma con solo i calciatori e Garcia protagonisti.